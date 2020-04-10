Гончаренко: в «Инстаграме» могут высказать всё, что о тебе думают. Но это даже приятно

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, зачем зарегистрировался в «Инстаграме».
«Давно просил сын это сделать, но я всячески отказывался. А учитывая, что сейчас времени много, сын начал показывать мне преимущества и недостатки. Недостатки я сам уже увидел: тебе могут высказать всё, что о тебе думают. Но в какой-то мере это даже приятно на данный момент», — сказал Гончаренко в видео, размещённом в «твиттере» клуба.
Гончаренко зарегистрировался в «Инстаграме» 3 апреля. 42-летний специалист опубликовал на своей странице ролик, в котором показал, как тренируется вместе с сыном в условиях карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.
Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. В 2018 году «армейцы» под руководством специалиста стали обладателями Суперкубка России.
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