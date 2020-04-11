Бывший врач «Спартака»: уже болеют медики, которые нас спасают. Кто дальше лечить будет?

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков поделился своим мнением о ситуации с пандемией коронавируса в России. Специалист подчеркнул, что главным методом борьбы с инфекцией является самоизоляция.

«Иммунитет — довольно сложная вещь. Все пытаются поднять его разными средствам, но это непросто. Поэтому самоизоляция и жёсткий карантин — лучшее средство при борьбе с грозным заболеванием.

Пика мы ещё не достигли. Впереди нас ждут определённые сложности: начинают болеть медики, которые нас спасают. А кто дальше лечить будет?» — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 100 тыс. человек.