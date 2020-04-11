Бывший врач «Спартака»: уже болеют медики, которые нас спасают. Кто дальше лечить будет?
Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков поделился своим мнением о ситуации с пандемией коронавируса в России. Специалист подчеркнул, что главным методом борьбы с инфекцией является самоизоляция.
«Иммунитет — довольно сложная вещь. Все пытаются поднять его разными средствам, но это непросто. Поэтому самоизоляция и жёсткий карантин — лучшее средство при борьбе с грозным заболеванием.
Пика мы ещё не достигли. Впереди нас ждут определённые сложности: начинают болеть медики, которые нас спасают. А кто дальше лечить будет?» — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 100 тыс. человек.
«Обливания, чеснок и имбирь не помогут». Бывший врач «Спартака» — о борьбе с коронавирусом
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