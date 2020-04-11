Гари Линекер призвал британцев оставаться дома

Легенда английского футбола Гари Линекер, выступавший за «Эвертон», «Тоттенхэм», «Барселону» и сборную страны, а ныне известный в качестве ведущего программы Match of the day на ВВС, высказался о распространении коронавируса в Великобритании и призвал соотечественников оставаться дома. Пост об этом он опубликовал в «Твиттере».

«953 новых смерти в стране за последние сутки. Ужасающие числа и худшая, чем в Испании и Италии, динамика. Мы можем замедлить это», — написал Линекер и сопроводил пост хештэгом #StayHomeSaveLives (оставайтесь дома и спасайте жизни).

На 11 апреля в Великобритании зафиксировано 73758 случаев заражения COVID-19, 8958 заболевших скончались. В числе заболевших — премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон и легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш.