Гари Линекер призвал британцев оставаться дома

Легенда английского футбола Гари Линекер, выступавший за «Эвертон», «Тоттенхэм», «Барселону» и сборную страны, а ныне известный в качестве ведущего программы Match of the day на ВВС, высказался о распространении коронавируса в Великобритании и призвал соотечественников оставаться дома. Пост об этом он опубликовал в «Твиттере».
«953 новых смерти в стране за последние сутки. Ужасающие числа и худшая, чем в Испании и Италии, динамика. Мы можем замедлить это», — написал Линекер и сопроводил пост хештэгом #StayHomeSaveLives (оставайтесь дома и спасайте жизни).
На 11 апреля в Великобритании зафиксировано 73758 случаев заражения COVID-19, 8958 заболевших скончались. В числе заболевших — премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон и легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш.
- 11 апреля 2020
-
03:03
-
02:53
-
01:53
-
01:36
-
00:56
-
00:53
-
00:18
-
00:08
- 10 апреля 2020
-
23:52
-
23:49
-
23:29
-
23:24
-
22:54
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
20:40
-
20:37
-
20:14
-
20:08
-
19:54
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:11
-
19:06
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:25