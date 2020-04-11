«Ливерпуль» и «Барселона» хотят подписать игрока «Севильи»

Английский «Ливерпуль» и испанская «Барселона» заинтересованы в бразильском защитнике «Севильи» Диего Карлосе, сообщает Diario Sport.
Клуб не заинтересован в продаже игрока, однако в его контракте прописана сумма отступных в размере € 75 млн. «Барса» при этом рассчитывает, что ей не придётся платить всю эту сумму и удастся включить в сделку хорватского полузащитника Ивана Ракитича.
27-летний Диего Карлос перешёл в «Севилью» из французского «Нанта» в 2019 году. Ранее он также выступал за португальский «Эшторил». В текущем розыгрыше чемпионата Испании, прерванном из-за пандемии коронавируса, Диего Карлос провёл за «Севилью» 25 матчей, забил два мяча и получил семь жёлтых карточек. Больше встреч, чем он, за «Севилью» в этом сезоне провёл только Хесус Навас (27).
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