«Ливерпуль» и «Барселона» хотят подписать игрока «Севильи»

Английский «Ливерпуль» и испанская «Барселона» заинтересованы в бразильском защитнике «Севильи» Диего Карлосе, сообщает Diario Sport.

Клуб не заинтересован в продаже игрока, однако в его контракте прописана сумма отступных в размере € 75 млн. «Барса» при этом рассчитывает, что ей не придётся платить всю эту сумму и удастся включить в сделку хорватского полузащитника Ивана Ракитича.

27-летний Диего Карлос перешёл в «Севилью» из французского «Нанта» в 2019 году. Ранее он также выступал за португальский «Эшторил». В текущем розыгрыше чемпионата Испании, прерванном из-за пандемии коронавируса, Диего Карлос провёл за «Севилью» 25 матчей, забил два мяча и получил семь жёлтых карточек. Больше встреч, чем он, за «Севилью» в этом сезоне провёл только Хесус Навас (27).