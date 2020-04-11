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Роберто Карлос — о работе с Роем Ходжсоном в «Интере»: он уничтожал меня

Роберто Карлос — о работе с Роем Ходжсоном в «Интере»: он уничтожал меня
Футбол / Италия 0

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, известный по выступлениям за мадридский «Реал», «Интер» и махачкалинский «Анжи», поделился воспоминаниями о совместной работе в итальянской команде с английским тренером Роем Ходжсоном.

«Ходжсон уничтожал меня, заставляя играть в центре поля. Это лишало меня шансов попасть в сборную Бразилии, а впереди был Кубок Америки 1997 года. И дело не в том, что мы уживались, просто Ходжсон плохо разбирался в футболе», — приводит слова Роберто Карлоса Marca.

Роберто Карлос выступал за «Интер» в сезоне-1995/1996. Рой Ходжсон работал в миланском клубе с 1995 по 1997 год. Сейчас 72-летний тренер возглавляет лондонский «Кристал Пэлас». С 2021 по 2016 год он тренировал сборную Англии.

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