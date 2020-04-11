Щенсны потренировался с маленьким сыном

Польский вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны опубликовал в «Инстаграме» пост с видео, в котором показал, как играет с маленьким сыном. На ролике мальчик бьет по мячу и эмоционально реагирует на сэйвы папы.

«Домашняя тренировка может быть очень весёлой», — написал Щенсны.

Итальянская Серия А стала первым европейским топ-чемпионатом, приостановленным из-за пандемии коронавируса. На данный момент в стране 147577 заражённых, в стране введён жёсткий карантин — местные жители могут выходить из дома только в магазин или в аптеку. Футболисты с семьями также находятся дома.

На момент остановки в чемпионате Италии сыграно 26 туров. «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, опережая «Лацио» на одно очко. Щенсны провёл 19 матчей в текущем розыгрыше турнира.