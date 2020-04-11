«Реал» проявляет интерес к Гарри Кейну

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Англии Гарри Кейну, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, основной трансферной целью «Реала» является форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд. Однако, «Королевский клуб» не исключает вариант подписания контракта с Кейном.

Ранее сам Кейн сообщил, что не исключает вероятности ухода из лондонского клуба по окончании сезона.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.