Крауч: стал жалеть об уходе из «Ливерпуля», когда за него начали играть Воронин и Нгог

Бывший игрок сборной Англии 39-летний Питер Крауч признался, о чём сильнее всего сожалеет в профессиональной карьере.



«Происходят разные вещи, которые нужно просто принять, будь это даже проигранный финал Лиги чемпионов в 2007 году. Но больше всего сожалею об уходе из «Ливерпуля». Тогда Рафа Бенитес был даже рад меня отпустить, ведь я всегда был лишь планом «Б».



Одной из причин моего трансфера в «Портсмут» стало то, что Стивен Джеррард и Фернандо Торрес начали хорошо взаимодействовать. Впрочем, когда спустя 18 месяцев я увидел, что на матчи выходят Андрей Воронин и Давид Нгог, сожаление пришло», — цитирует Питера Daily Mail.

На протяжении карьеры Крауч выступал за «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейджерс», «Портсмут», «Астон Виллу», «Норвич», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Бёрнли». Профессиональные выступления нападающий завершил по итогам сезона-2019/2020.