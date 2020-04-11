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«Интер», «Рома» и «Валенсия» заинтересовались Короной

«Интер», «Рома» и «Валенсия» заинтересовались Короной
Футбол / Испания 0

Мексиканский нападающий «Порту» Хесус Корона попал в сферу интересов европейских клубов, сообщает A Bola.

27-летним форвардом интересуются итальянские «Интер» и «Рома». За мексиканцем следят испанские «Валенсия», «Севилья», а также английские «Эвертон» и «Вест Хэм». «Порту» готов продать Корону не дешевле € 50 млн.

Контракт мексиканца с португальским клубом истекает в 2022 году. В этом сезоне чемпионата Португалии Корона в 24 матчах забил два мяча и отдал 10 результативных передач. Рыночная стоимость нападающего, по данным Transfermarkt, составляет € 20 млн.

Корона перешёл в «Порту» в 2015 году из голландского «Твенте», стоимость перехода составила € 10,5 млн. До этого мексиканец выступал за «Монтеррей».

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