Федун рассказал, как сокращение добычи нефти отразится на «Лукойле»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, как процесс сокращения добычи нефти повлияет на компанию «Лукойл», вице-президентом которой он является.

«В этом году не отразится, потому что мы считаем, что дивиденды по итогам 2019 года мы выплатим. Как член совета директоров «Лукойла», могу сказать, что нет никаких планов по сокращению или невыплате дивидендов за 2019 год. Другое дело, менеджмент, скорее всего, примет решение, что часть своих дивидендов или, может, даже все свои дивиденды за прошлый год направит в специальный фонд, чтобы бросить их на инвестиционную программу «Лукойла». Таким образом будет поддержана родная компания. Но это касается только менеджмента компании.

Что будет с дивидендами за 2020 год? Давайте переживём этот год. Очень хотелось бы, чтобы мы его пережили и в конце этой пандемии не было, как в той фразе: «И живые позавидуют мёртвым». Хотелось бы, чтобы мы прошли пандемию, но сохранили экономику. Чтобы те меры, которые принимаются против пандемии, не привели к более страшным последствиям, чем сама пандемия. Тем не менее я настроен позитивно. Мы умеем жить и работать в условиях кризиса. Переживём и этот. Кризис — это не только разрушение, но и новые возможности. А их через пару лет откроется много», — приводит слова Федуна РБК.