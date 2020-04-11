Билич: очень люблю «Локомотив», хотя провёл там не лучшее время

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич рассказал об отношении к «железнодорожникам».

«Очень люблю «Локомотив», несмотря на то что провёл там не лучшее время, да и всего-то один год. Сезон был так себе, но воспоминания о городе, стране и клубе очень приятные. До сих пор каждую неделю общаюсь со Стёпой — моим переводчиком в клубе. Мы переписываемся перед каждой игрой «Локомотива».

Ведран Чорлука всё ещё там, как и другие футболисты, которые играли при мне. Это прекрасный клуб, с особенными болельщиками, многие из которых молодые. Клуб сейчас очень неплохо выступает. Мне очень понравилось в России. Жаль, результаты были слабыми и существовали разногласия с руководством клуба. Увы, я не смог реализовать там все свои идеи. Но у меня осталось много друзей и приятных воспоминаний", — цитирует Билича RT.

Билич возглавлял «Локомотив» с июля 2012 по июнь 2013 года. Под его руководством московская команда завершила очередной сезон российской Премьер-Лиги на девятом месте, набрав 43 очка в 30 матчах.