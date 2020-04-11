Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Евсеев: в Беларуси хорошая алкогольная продукция — видимо, убивает коронавирус

Евсеев: в Беларуси хорошая алкогольная продукция — видимо, убивает коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал решение президента Беларуси Александра Лукашенко не вводить карантин, несмотря на пандемию коронавируса.

«В Беларуси хорошая молочная продукция, хорошая алкогольная продукция выше 40 градусов. Видимо, убивает коронавирус. Я был, знаю. Но водка — не мой напиток, до 30 лет я её точно не пил. До 20 мне алкоголь не нравился, потом, когда был в основной команде, мог выпить пива после матчей», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 100 тыс. человек.

Евсеев: Навальный — альтернатива Путину? Хорош вам, давайте ещё Собчак
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020