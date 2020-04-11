Евсеев: Навальный — альтернатива Путину? Хорош вам, давайте ещё Собчак

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о президенте России Владимире Путине и оппозиционере Алексее Навальном.
«Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте ещё Собчак, устраиваете тут «Смехопанораму».
Что касается расследований Навального — пусть в Кирове их устраивает. Роман Широков сказал, что за Навального сидит Никита Белых? Ромка — молодец, хорошо сказал», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года. Ранее специалист работал в «СКА-Хабаровске», махачкалинском «Анжи», пермском «Амкаре» и «Текстильщике» из Иваново.
- 11 апреля 2020
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