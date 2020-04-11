Вадим Евсеев: меня ждут в «Локо»? Дождутся там, приедем туда играть

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны московского «Локомотива».

«Меня ждут в «Локо»? Через три тура после возобновления чемпионата все дождутся меня в «Локо», приедем туда играть. Прежде всего я должен доказать, что достоин там оказаться. Кого попало туда не берут», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

«Уфа» встретится с «Локомотивом» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Евсеев выступал за «Локомотив» в качестве игрока с 2000 по 2006 год. Вместе с «железнодорожниками» бывший защитник дважды стал чемпионом России (2002, 2004).