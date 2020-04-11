Результаты онлайн-турнира по FIFA 20 Championat.com Liga Pro

Сегодня, 11 апреля, прошёл 1-й тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20.

Дневной турнир

Групповой этап

Павел Пурювкин («Вольфсбург») — Павел Скуратов («Барселона») — 0:1

Данила Шемякин («ПСЖ») — Михаил Запорожец («Бавария») — 1:1

Павел Пурювкин («Вольфсбург») — Артур Амоян («Атлетико») — 4:1

Павел Скуратов («Барселона») — Михаил Запорожец («Бавария») — 2:2

Артур Амоян («Атлетико») — Данила Шемякин («ПСЖ») — 3:0

Михаил Запорожец («Бавария») — Павел Пурювкин («Вольфсбург») — 1:2

Артур Амоян («Атлетико») — Павел Скуратов («Барселона») — 0:0

Данила Шемякин («ПСЖ») — Павел Пурювкин («Вольфсбург») — 0:4

Павел Скуратов («Барселона») — Данила Шемякин («ПСЖ») — 2:4

Михаил Запорожец («Бавария») — Артур Амоян («Атлетико») — 1:1

Плей-офф

1/2 финала: Павел Пурювкин («Вольфсбург») — Данила Шемякин («ПСЖ») — 2:1

1/2 финала: Артур Амоян («Атлетико») — Павел Скуратов («Барселона») — 0:4

Матч за 3-е место: Артур Амоян («Атлетико») — Данила Шемякин («ПСЖ») — 1:0

Финал: Павел Пурювкин («Вольфсбург») — Павел Скуратов («Барселона») — 3:4

Завтра пройдут ещё два турнира по FIFA 20. С их расписанием можно ознакомиться здесь. Матчи Championat.com Liga Pro транслируются на «Чемпионате» и сервисе Twitch.