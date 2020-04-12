Шердан Шакири: моим кумиром в детстве был Роналдо

Швейцарский полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири признался, что в детстве его футбольным кумиром был легендарный бразилец Роналдо.

«Роналдо мне очень нравился, у него был совершенно удивительный стиль игры! Он был моим настоящим кумиром. В 2002 году я даже сделал причёску как у него — оставил чёлку на лысой голове. В школе все были шокированы, но я обожал Роналдо.

Мне бы хотелось однажды познакомиться с ним. Я никогда не пытался его копировать, потому что у каждого игрока свои уникальные особенности и таланты. Но в те времена я был от Роналдо просто в восторге. Когда Бразилия проиграла в финале чемпионата мира 1998 года Франции, я плакал дома", — приводит слова Шакири официальный сайт «Ливерпуля».