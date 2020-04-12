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Стартует второй день онлайн-турнира по FIFA Championat.com Liga Pro

Стартует второй день онлайн-турнира по FIFA Championat.com Liga Pro
Футбол 0

Сегодня, 12 апреля, состоятся матчи дневного и вечернего турниров второго дня Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начнут участие в дневном турнире:

1.Кирилл Ординарцев (forZe) — «Реал Мадрид».
2. Данила Шемякин (SHEMYAKIN ONZE) — «ПСЖ».
3. Илья Пелехакций (PELE WARRIORS) — «Манчестер Юнайтед».
4. Руслан Уразбахтин (TEAM RUSPRO) — «Милан».
5. Давлят Сагитов (TUNDRA) — «Арсенал».

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

Вечерний турнир Championat.com Liga Pro начнётся в 17:30 мск. В нём примут участие

1. Антон Костин (NyanCat FC) — «Челси».
2. Антон Жуков (KAZAN) — «Рубин».
3. Павел Пурювкин (ROYAL BEARS) — «Вольфсбург».
4. Павел Скуратов (CATALONIA FC) — «Барселона».
5. Михаил Запорожец (Vega Squadron) — «Бавария».

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

За трансляциями всех матчей можно следить на «Чемпионате» или на Twitch.

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