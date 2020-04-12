Бывшая девушка Эмери: Унаи назвал меня ведьмой и обвинил в увольнении из «Арсенала»

Саша Райт, бывшая девушка экс-тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, рассказала о расставании с испанским специалистом.



«Доверяла ему и действительно верила, что мы поженимся и будем вместе растить детей. Думала, он джентльмен и настоящий семьянин. Но в конце концов я поняла, что он не готов к серьёзным отношениям.



После того как Эмери уволили из „Арсенала“, он обвинил во всём меня. Сказал, что я ведьма, потому что принесла ему столько неудач. Он был очень взволнован, поэтому не мог здраво рассуждать после нашего расставания», — приводит слова Райт The Sun.

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/2019, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, отработавшего в клубе более 20 лет. Испанский специалист был отправлен в отставку в ноябре 2019 года.