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Маркизио: согласился бы тренировать «Ювентус», если бы предложили

Маркизио: согласился бы тренировать «Ювентус», если бы предложили
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что хотел бы тренировать туринский клуб.

«Очень скучаю по футболу. Там ты работаешь каждый день. Что касается тренерской деятельности, если бы мне предложили поработать в „Ювентусе“, я бы согласился, но далеко не каждый может быть тренером», — приводит слова Маркизио Football Italia.

Клаудио Маркизио выступал в составе основной команды «Ювентуса» с 2006 по 2018 год, после чего перешёл петербургский «Зенит». В составе туринского клуба хавбек — семикратный чемпион Италии (сезон-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018), обладатель Кубка Италии (сезон-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

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