Рюшту: борьба с коронавирусом стала самым тяжёлым матчем в жизни

Бывший вратарь сборной Турции и «Барселоны» Рюшту Речбер рассказал о ходе выздоровления после заражения коронавирусной инфекцией.



«Снова становлюсь собой, состояние здоровья улучшается день ото дня. Тело немного ослабло, ведь мне пришлось столкнуться с серьёзной проблемой, но я на пути к выздоровлению. Теперь придётся оставаться на карантине дома около двух недель. Борьба с коронавирусом стала самым тяжёлым матчем в жизни», — приводит слова Рюшту Tuttomercatoweb.



Рюшту выписали из больницы 6 апреля. Ранее сообщалось, что легенда турецкого футбола в больнице и находится в критическом состоянии. О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил. Супругу экс-футболиста обвиняли в заражении мужа, однако она заверила, что тест не выявил вируса ни у неё, ни у детей.

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