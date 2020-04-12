Рюшту: борьба с коронавирусом стала самым тяжёлым матчем в жизни

Бывший вратарь сборной Турции и «Барселоны» Рюшту Речбер рассказал о ходе выздоровления после заражения коронавирусной инфекцией.
«Снова становлюсь собой, состояние здоровья улучшается день ото дня. Тело немного ослабло, ведь мне пришлось столкнуться с серьёзной проблемой, но я на пути к выздоровлению. Теперь придётся оставаться на карантине дома около двух недель. Борьба с коронавирусом стала самым тяжёлым матчем в жизни», — приводит слова Рюшту Tuttomercatoweb.
Рюшту выписали из больницы 6 апреля. Ранее сообщалось, что легенда турецкого футбола в больнице и находится в критическом состоянии. О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил. Супругу экс-футболиста обвиняли в заражении мужа, однако она заверила, что тест не выявил вируса ни у неё, ни у детей.
- 12 апреля 2020
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