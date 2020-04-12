Саньоль: в «Баварии» мне сказали, что € 5 млн за Варана — это слишком много

Бывший тренер «Баварии» и экс-защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал, как пытался добиться перехода защитника «Реала» Рафаэля Варана в мюнхенский клуб.
«Когда работал в „Баварии“, позвонил друг и сказал: „Тебе нужно приехать в Ланс, чтобы посмотреть на крайне талантливого юного игрока“. Через какое-то время я увидел уже более зрелого футболиста во время одного из матчей. Он играл в роли полузащитника в первом тайме, а потом перешёл в центр обороны.
Потом я вступил в переговоры с „Лансом“ и спустя 48 часов узнал сумму, которую клуб хочет выручить от продажи Варана. С учётом всех бонусов вышло около € 5 млн. Когда показал досье игрока спортивному директору „Баварии“, мне сказали, что для 18-летнего игрока это слишком много. А через два месяца он перешёл в „Реал“ за € 10 млн», — приводит слова Саньоля RMC Sport.
- 12 апреля 2020
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