Марко Верратти: кажется, будто прошёл целый год без футбола!

Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти рассказал, чем занимается во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

«Находиться на самоизоляции тяжело для каждого, но я пытаюсь найти позитивные моменты, воспользоваться шансом и побыть с моей семьёй. Я стараюсь делать то, на что раньше мне не хватало времени.



Я работаю каждый день, может даже чуть больше, чем раньше. Раньше, когда были матчи, у нас не было столько времени на тренировки и восстановление.



Мы в «ПСЖ» много разговариваем, поддерживаем связь, обмениваемся новостями. Это нормально, мы привыкли быть вместе каждый день. Тренировки – это рутина, это правда, но мы целыми днями вместе с нашими друзьями и сейчас я скучаю по ним. Кажется, будто с последнего матча на нашем стадионе прошёл уже целый год! Я скучаю по эмоциям после забитого гола, после победы», – приводит слова Верратти Goal.com.