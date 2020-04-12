Марко Верратти: кажется, будто прошёл целый год без футбола!

Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти рассказал, чем занимается во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.
«Находиться на самоизоляции тяжело для каждого, но я пытаюсь найти позитивные моменты, воспользоваться шансом и побыть с моей семьёй. Я стараюсь делать то, на что раньше мне не хватало времени.
Я работаю каждый день, может даже чуть больше, чем раньше. Раньше, когда были матчи, у нас не было столько времени на тренировки и восстановление.
Мы в «ПСЖ» много разговариваем, поддерживаем связь, обмениваемся новостями. Это нормально, мы привыкли быть вместе каждый день. Тренировки – это рутина, это правда, но мы целыми днями вместе с нашими друзьями и сейчас я скучаю по ним. Кажется, будто с последнего матча на нашем стадионе прошёл уже целый год! Я скучаю по эмоциям после забитого гола, после победы», – приводит слова Верратти Goal.com.
- 12 апреля 2020
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