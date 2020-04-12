Хавбек «Реала» Кубо: Месси — ориентир для меня

Японский полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо признался, что восхищается игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Не знаю его лично, но он является ориентиром для многих молодых людей, которые хотят стать футболистами, а также для состоявшихся игроков. В детстве я смотрел видео с его участием. Великолепный футболист. Месси — ориентир для меня и для многих левоногих футболистов небольшого роста, чьи основные сильные стороны — дриблинг и контроль мяча. Месси — лучший в этих аспектах игры», — приводит слова Кубо AS.
Кубо — воспитанник «Барселоны». С 2016 по 2019 год Такефуса выступал за основную команду «Токио». В сезоне-2018/2019 забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Этим летом полузащитник дебютировал в составе сборной Японии. В «Реал» хавбек перешёл в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
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