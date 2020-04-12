«Было обидно, но ван Бастен сотворил супергол». Карасёв рассказал, как влюбился в футбол

Арбитр Сергей Карасёв рассказал, почему заинтересовался футболом.

«Сейчас спорт на паузе. И поэтому многие вспоминают старые матчи. Хочу рассказать, как влюбился в футбол. Первое яркое впечатление в детстве произвёл чемпионат мира в Мексике 1986 года. Я его целиком не видел, но помню голы Марадоны в четвертьфинале с Англией. Особенно второй, когда он с центра поля всех обыграл и закатил в ворота. После него я загорелся, начал заниматься футболом.

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В 1988 году уже осознанно смотрел чемпионат Европы. Тем более сборная СССР очень здорово играла. Победили англичан и голландцев в группе, Италию в полуфинале 2:0. В финале ван Бастен всё испортил. Было обидно, но он сотворил супергол. После того турнира я уже твёрдо решил, что хочу быть в футболе.

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А первое впечатление от судейства – финал Лиги чемпионов 1999 года. Когда Манчестер вырвал победу у „Баварии“. На матче работал Коллина. Я в том году судил третий дивизион (КФК), но, увидев этот финал ЛЧ, получил огромную мотивацию и захотел реализовать себя в судействе», — написал Карасёв на своей странице в «Инстаграме».