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Роман Ерёменко проиграл жене в «планке»

Роман Ерёменко проиграл жене в «планке»
Футбол / РПЛ 0

Финский полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко посоревновался со своей женой в упражнении «планка» и потерпел поражение.

Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Футболист продержался в стойке чуть более двух минут, а его жена — почти три минуты.

В настоящее время хавбек вместе с семьёй находится на карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ерёменко перешёл в «Ростов» летом 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (16 — в основном составе), забил пять голов (один — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

Ерёменко признан лучшим игроком «Ростова» в феврале и марте
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