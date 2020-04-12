Хавбек «Слуцка»: старались следовать установке Слуцкого в матче с «Витебском»

Полузащитник «Слуцка» Егор Семёнов прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура чемпионата Беларуси с «Витебском» (1:1). Футболист рассказал, что команда старалась выполнять требования главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который в шутку дал установку белорусскому клубу, созвучному с его фамилией.

«Установку в раздевалке прокрутил Геннадич (Виталий Павлов, главный тренер „Слуцка“. – Прим. „Чемпионата“). Как бы для эмоций, поднять настроение и боевой дух команды. Старались следовать и добиться положительного результата. Старались с Козловым быть похожими на бразильцев. Но не всегда получалось.

Как требовал Слуцкий, мяч вроде бы не передерживали. Это уже тренерам судить, но я старался не передерживать", — приводит слова Семёнова «Прессбол».