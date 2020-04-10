Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Если выиграют, попрошу премиальные драниками». Слуцкий готов провести установку «Слуцку»

«Если выиграют, попрошу премиальные драниками». Слуцкий готов провести установку «Слуцку»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с блогером Евгением Савиным на YouTube-канале «КраСава» согласился провести установку белорусскому ФК «Слуцк» перед их матчем с «Витебском».

«Я готов, но только если дистанционная установка пройдёт, то это будет означать крах тренерской работы. Гвардиола будет тренировать 30 клубов в мире и давать дистанционные установки. Пошёл изучать свою команду и команду соперника. Установка будет сделана. Если выиграют, когда выйду из клиники, буду просить премиальные драниками», — сказал Слуцкий.

Слуцкий также рассказал о борьбе с лишним весом. По его словам, он всегда в межсезонье заезжает в клинику, худеет, а потом в течение года набирает вес.

После трёх туров чемпионата Беларуси «Слуцк» занимает третье место в турнирной таблице, в активе команды 6 очков. Встреча «Слуцк» — «Витебск» пройдёт завтра, 11 апреля, начало матча — в 14:00 мск.

Слуцкий: я настолько идеален, что, кроме веса, шутить Дзюбе больше не о чем
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020