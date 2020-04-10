«Если выиграют, попрошу премиальные драниками». Слуцкий готов провести установку «Слуцку»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с блогером Евгением Савиным на YouTube-канале «КраСава» согласился провести установку белорусскому ФК «Слуцк» перед их матчем с «Витебском».
«Я готов, но только если дистанционная установка пройдёт, то это будет означать крах тренерской работы. Гвардиола будет тренировать 30 клубов в мире и давать дистанционные установки. Пошёл изучать свою команду и команду соперника. Установка будет сделана. Если выиграют, когда выйду из клиники, буду просить премиальные драниками», — сказал Слуцкий.
Слуцкий также рассказал о борьбе с лишним весом. По его словам, он всегда в межсезонье заезжает в клинику, худеет, а потом в течение года набирает вес.
После трёх туров чемпионата Беларуси «Слуцк» занимает третье место в турнирной таблице, в активе команды 6 очков. Встреча «Слуцк» — «Витебск» пройдёт завтра, 11 апреля, начало матча — в 14:00 мск.
- 10 апреля 2020
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