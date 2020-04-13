Игало: с Погба, Бруну Фернандешом и Рашфордом «Манчестер Юнайтед» снова будет великим

30-летний нигерийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало назвал трёх игроков клуба, которые вернут былое величие манкунианцам.
«Поль Погба упорно работает над набором физической формы, и только представьте себе, когда у нас будут Погба и Бруну в полузащите — вы увидите другую команду. Также возвращается Рашфорд.
С ними «Манчестер Юнайтед» снова будет великим, будет выигрывать матчи неделя за неделей. Погба — замечательный игрок, и для меня будет честью поиграть рядом с ним», — приводит слова Игало Goal.
Игало был арендован «Манчестер Юнайтед» у китайского «Шэньчжен Шэньхуа» в зимнее трансферное окно. Он уже провёл английский клуб 8 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Советуем ознакомиться с обзором матча 29-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд».
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