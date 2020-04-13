«Это Ещенко на картине?» Подписчики пошутили над фотографией Самедова с сыном

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в своём «инстаграме» опубликовал фотографию с сыном.
На снимке экс-полузащитник сидит с ребёнком на диване, а за ними на стене висит картина с изображением известного американского актёра Брэда Питта.
Некоторые подписчики Самедова обратили внимание на сходство изображённого на картине актёра с бывшим партнёром Александра по «Спартаку» – защитником Андреем Ещенко.
«Ну да, точно Брэд Питт… А похож на Ещенко», — говорится в одном комментарии.
«Это Ещенко на картине?» — написал другой подписчик.
Самедов в ходе своей карьеры защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является, «Локомотива», «Москвы», «Динамо». Последним профессиональным клубом экс-хавбека были «Крылья Советов».
Ранее Самедов опубликовал трогательное видео с сыном.
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