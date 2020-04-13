#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Александром Кержаковым — в 14:30

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 13 апреля, начало — в 14:30 мск.

У нас в виртуальных гостях — бывший форвард «Зенита» и национальной команды России, ныне главный тренер юношеской сборной страны Александр Кержаков. С ним пообщается Роман Вагин. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Кержаковым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

В «Зените» Кержаков провёл большую часть карьеры футболиста. Он выступал также за «Светогорец», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». Александр трижды становился чемпионом России и один раз выиграл Кубок УЕФА. Национальную команду России Кержаков представлял с 2002 по 2016 год.

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