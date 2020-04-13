«Зенит» сделал предложение защитнику «Ювентуса» Ругани, заразившемуся коронавирусом

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, ставший первым футболистом в итальянской Серии А с выявленным заражением коронавирусом, может продолжить карьеру в России.



Как сообщает Tuttomercatoweb, услугами 25-летнего игрока всерьёз заинтересовался «Зенит». Сине-бело-голубые уже вступили в переговоры с Даниэле и сделали ему стартовое предложение в виде контракта на три года с окладом в € 2,5 млн за сезон и щедрыми бонусами.



Отмечается, что «Ювентус» не против расстаться со своим защитником, который выпал из основной обоймы на фоне серьёзной конкуренции в оборонительной линии.



Ругани выступает за туринский клуб с 2015 года, а ранее играл за «Эмполи». В нынешнем сезоне Даниэле принял участие в 3 матчах Серии А и получил 1 жёлтую карточку.

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