Кержаков: будет классно, если мой рекорд побьёт Дзюба. Его многие любят в России

Бывший форвард «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной страны Александр Кержаков в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, как относится к своему рекорду по голам за национальную команду России.
«Я не живу в состоянии дрожи и мандража, а живу в позитиве. Мне повезло со своей карьерой, карьерой в сборной. Мне удалось побить рекорд Бесчастных, я счастлив. Испытал очень сильные внутренние эмоции из-за этого, но сейчас я их уже не смогу испытать.
Буду искренне рад за того, кто побьёт моё достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Это здорово. Зачем мне переживать из-за того, что я уже не испытаю? Очень хорошо отношусь к Артёму Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
На этот момент Дзюба занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. Чтобы побить рекорд Кержакова, ему необходимо забить ещё 7 мячей.
- 13 апреля 2020
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