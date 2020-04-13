«Барселона» попытается купить Комана, если сорвутся трансферы Неймара и Мартинеса

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к вингеру мюнхенской «Баварии» Кингсли Коману, сообщает Sport.es со ссылкой на немецкие медиа.
Сине-гранатовые рассматриваеют 23-летнего француза как альтернативу форварду «Пари Сен-Жерман» Неймару и нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу.
Неймар и Мартинес остаются для «Барселоны» приоритетными вариантами. При этом каталонцы могут приобрести обоих футболистов.
В нынешнем сезоне Коман забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт вингера с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги рассчитан до 30 июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.
Ранее сообщилось, что в услугах Кингсли заинтересован также «Манчестер Сити».
- 13 апреля 2020
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