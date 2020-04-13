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«Интер» готов расстаться с Лаутаро Мартинесом только за € 111 млн

«Интер» готов расстаться с Лаутаро Мартинесом только за € 111 млн
Футбол / Испания 0

Руководство миланского «Интера» не хочет продавать нападающего Лаутаро Мартинеса. Единственный способ заполучить 22-летнего игрока — активировать опцию выкупа за € 111 млн, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

В услугах Мартинеса заинтересована каталонская «Барселона», для которой приобретение аргентинца является главной задачей на ближайшее трансферное окно. Сине-гранатовые предлагали включить в сделку защитников Хуниора Фирпо и Нелсона Семеду, а также хавбека Ивана Ракитича, но чёрно-синие ответили отказом, поскольку никто из них не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте.

Известно, что «Барселона» готова платить Лаутаро по € 10 млн за один сезон.

Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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