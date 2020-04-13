Кержаков: был интерес «Тоттенхэма», но мне не хватило одной минуты игры в сборной

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о несостоявшихся переходах в европейские клубы.



«Насчёт интереса «Манчестер Юнайтед» ничего не слышал. Представители «Тоттенхэма» приезжали на тренировки сборной в 2002-2003 годах. Интерес был. Но мне не хватило одной минуты игры в сборной, чтобы набрать необходимое время. Если бы сыграл эту минуту, переросло бы в стадию переговоров.



«Пари Сен-Жермен» предлагал мне условия контракта, но я испугался того, что они находились в зоне вылета в тот год. Меня звали вытаскивать? Может быть (смеётся). В «Фулхэм» звали параллельно с «ПСЖ». После того как провёл полгода в «Севилье», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

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