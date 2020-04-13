Кержаков: был интерес «Тоттенхэма», но мне не хватило одной минуты игры в сборной

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о несостоявшихся переходах в европейские клубы.
«Насчёт интереса «Манчестер Юнайтед» ничего не слышал. Представители «Тоттенхэма» приезжали на тренировки сборной в 2002-2003 годах. Интерес был. Но мне не хватило одной минуты игры в сборной, чтобы набрать необходимое время. Если бы сыграл эту минуту, переросло бы в стадию переговоров.
«Пари Сен-Жермен» предлагал мне условия контракта, но я испугался того, что они находились в зоне вылета в тот год. Меня звали вытаскивать? Может быть (смеётся). В «Фулхэм» звали параллельно с «ПСЖ». После того как провёл полгода в «Севилье», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
- 13 апреля 2020
-
17:55
-
17:54
-
17:41
-
17:35
-
17:23
-
17:16
-
17:15
-
17:03
-
17:03
-
17:01
-
16:37
-
16:34
-
16:28
-
16:11
-
16:08
-
15:59
-
15:38
-
15:21
-
15:15
-
14:54
-
14:53
-
14:26
-
14:16
-
14:16
-
14:00
-
14:00
-
13:43
-
13:23
-
13:09
-
13:09
-
12:36
-
12:12
-
12:08
-
11:45
-
11:41