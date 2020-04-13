Каррера — о словах Глушакова: на что только не пойдёшь, чтобы привлечь внимание

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, отреагировал на недавнее высказывание полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, ранее выступавшего в составе красно-белых.



Глушаков рассказал об истории с переводом его и Андрея Ещенко в молодёжный состав за лайк стихотворения с критикой Карреры. Хавбек отметил, что итальянский специалист уже хотел поменять капитана и устраивал постановочные сцены.



«На что только не пойдёшь, чтобы привлечь внимание. Он говорит об этом спустя два года, чтобы добиться хоть какой-то известности. Если бы он говорил о себе, о своей футбольной и личной жизни, никто бы не осуждал его», — написал Каррера на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Массимо Карреры