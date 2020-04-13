Г. Невилл: клубы, которые сокращают зарплаты игрокам, должны получить запрет на трансферы

Телеэксперт и экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о решении ряда клубов войти в государственную программу сохранения рабочих мест.
«Английская Премьер-лига потратила £ 1,4 млрд на трансферы прошлым летом и в предыдущие три лета потратила более £ 1 млрд. Если клубы сокращают зарплаты игрокам на 30%, а потом обсуждают многомиллионные трансферы, то они должны получить запрет на трансферы.
Трансферы — это то, что любят болельщики. Да, хорошо, когда на трансферном рынке есть движение, но не в то время, когда в клубах идёт закулисная война с футболистами. Клубы кричат, что нуждаются в поддержке, а потом появляется информация о трансферах за £ 200 млн. Не думаю, что это правильно. Такие клубы должны получить трансферный бан, ведь они водят за нос своих же игроков», — приводит слова Невилла The Telegraph.
- 13 апреля 2020
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