«Тоттенхэм» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от участия в государственной программе сохранения рабочих мест, сообщает пресс-служба английского клуба.
Все сотрудники клуба получат зарплату за май и апрель в полном объёме. Сокращение зарплат коснётся только руководства клуба.
Изначально планировалось, что клуб покроет 20% выплат, а остальные 80% возьмёт на себя британское правительство.
Напомним, что в настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим клубы лишились большей части доходов.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав в 29 матчах 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
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