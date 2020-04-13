«Тоттенхэм» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от участия в государственной программе сохранения рабочих мест, сообщает пресс-служба английского клуба.

Все сотрудники клуба получат зарплату за май и апрель в полном объёме. Сокращение зарплат коснётся только руководства клуба.

Изначально планировалось, что клуб покроет 20% выплат, а остальные 80% возьмёт на себя британское правительство.

Напомним, что в настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим клубы лишились большей части доходов.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав в 29 матчах 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020