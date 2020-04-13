Матич: Месси и Роналду — лучшие игроки в истории. Они разные, выбирать между ними трудно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Если вы спросите моего сына, он скажет, что Роналду — лучший футболист. Но они с Месси разные. Конечно, у Роналду есть талант, но большинству своих успехов он обязан упорному труду. Месси талантлив. И я не говорю, что он не работает над собой, это совсем не так. Но они разные.

Мне трудно сказать, кто из них сильнее. На протяжении последних 15 лет они оба были лучшими. Некоторые отдадут свой голос за Месси, другие — за Роналду. Для меня они были на одном уровне. То, что они делают, удивительно. Трудно быть на вершине так долго. Не знаю, кто из них лучше, но они, пожалуй, лучшие в истории", — приводит слова Матича L'Equipe.