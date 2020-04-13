Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матич: Месси и Роналду — лучшие игроки в истории. Они разные, выбирать между ними трудно

Матич: Месси и Роналду — лучшие игроки в истории. Они разные, выбирать между ними трудно
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Если вы спросите моего сына, он скажет, что Роналду — лучший футболист. Но они с Месси разные. Конечно, у Роналду есть талант, но большинству своих успехов он обязан упорному труду. Месси талантлив. И я не говорю, что он не работает над собой, это совсем не так. Но они разные.

Мне трудно сказать, кто из них сильнее. На протяжении последних 15 лет они оба были лучшими. Некоторые отдадут свой голос за Месси, другие — за Роналду. Для меня они были на одном уровне. То, что они делают, удивительно. Трудно быть на вершине так долго. Не знаю, кто из них лучше, но они, пожалуй, лучшие в истории", — приводит слова Матича L'Equipe.

Агент Лаутаро Мартинеса: кто бы не хотел играть вместе с Месси?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020