Агент Лаутаро Мартинеса: кто бы не хотел играть вместе с Месси?

Бето Яке, агент аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, прокомментировал информацию, что его клиентом интересуется «Барселона».
«Кто бы ни хотел играть вместе с Месси? Рассказывая о совместных матчах с ним за сборную Аргентины, Лаутаро сказал, что реализовал свою мечту. Он хотел играть вместе с Месси за национальную команду.
Но он не часто говорит на эту тему. Он ничего не скажет, если спросить, где он хочет играть. Лаутаро не теряет голову из-за интереса со стороны больших клубов. На данный момент нет никакой информации.
СМИ постоянно пишут, что мне звонят из «Реала», «Барселоны», «Челси». Но обману вас, если скажу, что какие-то переговоры имеют место», — приводит слова Яке Marca.
В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (20 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей (два — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2023 года.
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