Б. Силва: индивидуальные награды относительны. Они важны, но не так, как командные трофеи

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об индивидуальных наградах в английской Премьер-лиге.



«Два года назад мы выиграли чемпионат, «Ливерпуль» отстал на 30 очков, а Кевин Де Брёйне провёл невероятный сезон. Салах забивал много голов, он отличный футболист, я с этим не спорю, но награда, вручаемая лучшему игроку, досталась именно Салаху, а не Де Брёйне.



На следующий год была серьёзная борьба. Стерлинг преследовал ван Дейка. Всё было близко, но награду получил ван Дейк. В нынешней кампании, опять же, прекрасно проявил себя Де Брёйне. Мы отстаём. Но поскольку «Ливерпуль» – чемпион, вероятно, один из них снова получит награду.



Давид Сильва и Серхио Агуэро никогда не выигрывали приз АПЛ как игроки года. Думаю, что индивидуальные награды относительны. Они важны, но не так, как командные трофеи. Думаю, людям нужно перестать слишком много думать об этом.



Я не хочу, чтобы возникла полемика. Я говорил об игроках «Ливерпуля», но я восхищаюсь их командой, восхищаюсь каждым футболистом в отдельности. Это не имеет к ним никакого отношения, это всего лишь пример», — приводит слова Силвы Goal.com.

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