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«Реал» и «Атлетико» интересуются защитником «Вальядолида»

«Реал» и «Атлетико» интересуются защитником «Вальядолида»
Футбол / Испания 0

Центральный защитник «Вальядолида» Мохаммед Салису привлёк внимание «Реала» и «Атлетико». Оба мадридских клуба могут заполучить игрока уже в ближайшее трансферное окно, сообщает The Athletic.

В нынешней кампании Салису забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 27 матчах испанской Примеры. 20-летний ганский защитник принял участие также в 1 встрече Кубка Испании.

Контракт Мохаммеда с «Вальядолидом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 11 млн.

«Реал», набрав 56 очков в 27 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» (45) — шестое.

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