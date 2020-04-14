«Реал» и «Атлетико» интересуются защитником «Вальядолида»
Центральный защитник «Вальядолида» Мохаммед Салису привлёк внимание «Реала» и «Атлетико». Оба мадридских клуба могут заполучить игрока уже в ближайшее трансферное окно, сообщает The Athletic.
В нынешней кампании Салису забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 27 матчах испанской Примеры. 20-летний ганский защитник принял участие также в 1 встрече Кубка Испании.
Контракт Мохаммеда с «Вальядолидом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 11 млн.
«Реал», набрав 56 очков в 27 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» (45) — шестое.
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