Балотелли: я пытался перейти в «Наполи». Сделал бы свою дочь лидером фанатского движения
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли признался в симпатиях к «Наполи».
«Я пытался перейти в «Наполи». Я был бы очень счастлив там, серьёзно. Я бы сделал свою дочь лидером фанатского движения, поскольку она болеет за этот клуб. Я пою ей «Брешия, Брешия», но она по-прежнему поддерживает «Наполи». Она была в восторге, когда я привёл её на «Сан-Паоло». Её словно загипнотизировали. Там всегда здорово играть, хотя, на мой взгляд, самый красивый стадион – это «Сан-Сиро», — цитирует Балотелли Football Italia со ссылкой на совместный эфир Марио с Фабио Каннаваро в «Инстаграме».
Балотелли перешёл в «Брешию» летом прошлого года. Ранее 29-летний форвард выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель».
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