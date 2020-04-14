Балотелли: Ибрагимович сказал мне, что я не подхожу «Интеру», а Райоле — что я лучше него

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли рассказал о первой встрече с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Напомним, Балотелли и Ибрагимович вместе выступали в составе «Интера» с 2007 по 2009 год.



«Я был молод, смотрел на него, а Златан сказал мне, что я никогда не буду тренироваться с основной командой. Он сказал, что я недостаточно хорош, чтобы играть за „Интер“ и не подхожу клубу. Но потом он пошёл к Мино Райоле и сказал, чтобы он взял меня, потому что я был лучше него», — приводит слова Балотелли Football Italia.



Балотелли перешёл в «Брешию» летом прошлого года. Ранее 29-летний форвард выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель». Ибрагимович присоединился к «Милану» в январе 2020 года.