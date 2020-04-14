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Хуан Мата: Эден Азар — величайший футболист в истории АПЛ

Хуан Мата: Эден Азар — величайший футболист в истории АПЛ
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал, кого считает лучшим игроком английской Премьер-лиги всех времён.

«Эден Азар. Мне нравилось играть с ним и против него. Для меня он долгие годы был лучшим в лиге. Эден мог сам выигрывать матчи. Я тренировался с ним и знаю, насколько он хорош. В мадридском «Реале» ему очень не повезло с травмами, но я уверен, что он покажет свой настоящий уровень, когда будет в форме.

Есть и другие футболисты. Можно вспомнить историю АПЛ и назвать нескольких моих бывших одноклубников, например Уэйна Руни. Райан Гиггз и Пол Скоулз тоже должны быть в этом списке. Если говорить о «Челси», то это будут Фрэнк Лэмпард, Джон Терри, Дидье Дрогба. Сложно выбрать кого-то одного», — цитирует Мату пресс-служба «МЮ».

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