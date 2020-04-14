Илья Геркус сделал прогноз по коронавирусу в России: 200 тыс. заражённых, 5 тыс. умерших
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился своим прогнозом по распространению коронавируса в России.
«Рост числа заболевших в России продолжается, но его темпы сильно ниже наших европейских соседей. К тому же, не будем забывать, что помимо естественного роста количества заболевших, расширяется количество тестов, то есть точность выявления заболевания. В каком-то смысле.
Исходя из моих оценок, пик роста заболевших мы пройдём в конце апреля, основная стадия эпидемии закончится к концу мая, всего заболеют около 200 тысяч человек, погибших менее 5 тысяч», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».
По последним данным, коронавирусом в России заразились более 21 тыс. человек, 170 пациентов скончались.
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