Юран: вечерами сижу и думаю, что как тренер потерял много лет, не работал с топ-клубом

Главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что занялся самоанализом во время самоизоляции.
«Эта ситуация не зависит от нас, дай бог, чтобы она быстрее закончилась. Лично я вечерами сижу и начинаю многое переосмыслять. Думаю, где я наделал ошибок, где в жизни поступил не так. Также размышляю о том, чего мог добиться как игрок. Рассуждаю о том, что как тренер потерял много лет. Вроде везде были результаты, но не было шанса поработать с топ-клубом в России. Шансы были у всех: Кобелев, Аленичев и так далее. И я задаю себе вопрос: «Почему у меня сложилась такая ситуация?». Так что сейчас время уходит на самоанализ, от него не уйдёшь. В каких-то вопросах тебе удаётся докопаться до сути.
Что касается команды, у них есть недельный цикл, который позволяет поддерживать форму дома. Некоторые ребята на дачах, там немного больше возможностей. В такой ситуации никто из тренеров не был, нужно поломать голову, с чего начать после завершения всего этого. У нас есть опытные метры в тренерском цехе, может быть, стоит спросить у них мнения, проконсультироваться. Хочется вновь увидеть ту сказку на поле, которая была у нас в первых матчах», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 14 апреля 2020
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