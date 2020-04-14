Медведев прокомментировал слухи об уходе Дзюбы и трансфере Ругани
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Артёма Дзюбы, а также приобретении защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
«Это слухи из той же области, как и про Ругани. Они не имеют под собой никакой почвы. На данный момент «Зенит» готовится к возобновлению чемпионата. Никакой другой вопрос в клубе не обсуждается», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее сообщалось, что «Зенит» вступил в переговоры с Ругани и сделал ему стартовое предложение в виде контракта на три года с окладом в € 2,5 млн за сезон и щедрыми бонусами. Что касается Дзюбы, то интерес к нему приписывается «Лацио».
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