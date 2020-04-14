Черчесов объяснил, почему мало российских футболистов уезжает играть за границу
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о том, почему так мало российских футболистов уезжает играть за рубеж.
«Вспомните, на каких «огородах» мы играли в 1990-х в чемпионате России. Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном? Небо и земля, да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами. И по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж.
Только одного желания мало, самое главное — класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе. Всё определяет уровень игрока», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».
Черышев: Черчесов периодически звонит и спрашивает, как дела. Не скрою, это очень приятно
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