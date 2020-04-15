Игрок «Вероны» Баду был на грани смерти из-за тромба в лёгких

Полузащитник итальянской «Вероны» Эммануэль Агьеманг-Баду признался, что был на грани смерти в августе 2019 года.

«2019 и 2020 годы были самыми тяжёлыми в моей жизни. Я чуть не умер, получил много травм, а потом потерял сестру ужасным способом. Я находился на карантине 34 дня и даже не смог поехать к ней. Было очень непросто. Парень, который застрелил мою сестру, находится в бегах, его ещё не взяли, всё идет медленно из-за коронавируса. Я должен поблагодарить семью, друзей, свою команду и моего агента. Тренер звонил мне каждый день, чтобы проверить моё состояние, как и руководство клуба. Все они повели себя великолепно. Без них была бы катастрофа.

В августе я был на грани смерти. За неделю до старта сезона я пришёл утром в спортзал, чтобы потренироваться. Вечером вернулся домой и дышал с трудом. Сначала я не воспринимал это всерьез — думал, что это усталость. Утро мне дали обезболивающие, но на следующую ночь стало ещё хуже. В 2 часа ночи я позвонил доктору, и, к счастью, он не спал. Он послал физиотерапевта, который был ближе ко мне, тот приехал и сразу сказал: «Нам нужно в больницу». В итоге, оказалось, что у меня в лёгких был тромб. Мне пришлось отойти от футбола на 3-4 месяца. Всё было очень серьёзно, думаю, если бы я не позвонил врачу, а он бы не прислал физиотерапевта, произошло бы непоправимое.

С августа по декабрь я ничего не делал. Когда вернулся к тренировкам, поработал с командой 3-4 недели и начал понемногу играть — но потом пришёл вирус. Сейчас у меня всё хорошо — никаких травм. Жизнь дороже футбола, поэтому сейчас нужно позаботиться о себе», — сказал Баду в интервью BBC.

Ранее 29-летний ганский полузащитник выступал в турецком «Бурсаспоре» и итальянском «Удинезе». Всего за карьеру он провёл 216 матчей, забив 11 голов и отдав 12 результативных передач.